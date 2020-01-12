Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn şehirlerini terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi. Türkiye tarafından onarılan okullarda yeniden çocukların kahkahaları yükseldi. Tel Abyad'da 160 okulda 790 öğretmen ve 15 bin 200 öğrenci eğitime devam etti. Resulayn'da ise 20 okulda 172 öğretmen ve 4 bin 720 öğrenci okuluna gitti.
- Güncel
- 12.01.2020
- Gazete
Türkiye huzur getirdi
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn şehirlerini terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi. Türkiye tarafından onarılan okullarda yeniden çocukların kahkahaları yükseldi. Tel Abyad'da 160 okulda 790 öğretmen ve 15 bin 200 öğrenci eğitime devam etti. Resulayn'da ise 20 okulda 172 öğretmen ve 4 bin 720 öğrenci okuluna gitti.
- İzmir'de belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
- Serrac Türkiye’ye geliyor
- Deprem sonrası uzmanlardan korkutan uyarı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.