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Türkiye huzur getirdi

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn şehirlerini terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi. Türkiye tarafından onarılan okullarda yeniden çocukların kahkahaları yükseldi. Tel Abyad'da 160 okulda 790 öğretmen ve 15 bin 200 öğrenci eğitime devam etti. Resulayn'da ise 20 okulda 172 öğretmen ve 4 bin 720 öğrenci okuluna gitti.

Türkiye huzur getirdi
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn şehirlerini terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi. Türkiye tarafından onarılan okullarda yeniden çocukların kahkahaları yükseldi. Tel Abyad'da 160 okulda 790 öğretmen ve 15 bin 200 öğrenci eğitime devam etti. Resulayn'da ise 20 okulda 172 öğretmen ve 4 bin 720 öğrenci okuluna gitti.

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