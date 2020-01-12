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  • Son Güncelleme: 12.01.2020 17:16

İran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Edinilen son dakika haberine göre, İran Büyükelçisi'ni 'na çağırdı. Tahran'da bulunan , dün gece saatlerinde Tahran Amir Kabir Üniversitesi önünde, düşen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen lara 'katıldığı ve kışkırttığı' gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İran İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İran'da Büyükelçisi 'na çağrıldı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI
Tahran'da bulunan , dün gece saatlerinde Tahran Amir Kabir Üniversitesi önünde, düşen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen lara 'katıldığı ve kışkırttığı' gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Macaire üç saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

İNGİLTERE'DEN TEPKİ
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab büyükelçilerinin gözaltına alınmasının "uluslararası hukukun açıkça ihlâli" olduğunu söyledi.

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