İran İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İran'da İngiltere Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Tahran'da bulunan İngiliz Büyükelçisi Rob Macaire, dün gece saatlerinde Tahran Amir Kabir Üniversitesi önünde, düşen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen protestolara 'katıldığı ve kışkırttığı' gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Macaire üç saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
İNGİLTERE'DEN TEPKİ
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab büyükelçilerinin gözaltına alınmasının "uluslararası hukukun açıkça ihlâli" olduğunu söyledi.
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