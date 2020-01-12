FETÖ’de 5 tutuklama Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Örgütün sözde mahrem imamı F.M.D.'nin de aralarında olduğu 16 zanlı enselendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi. Eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen ve Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalanan Bahadır Mert'in de tutuklandığı belirtildi.

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Örgütün sözde mahrem imamı F.M.D.'nin de aralarında olduğu 16 zanlı enselendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi. Eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen ve Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalanan Bahadır Mert'in de tutuklandığı belirtildi. TÜM MANŞETLER