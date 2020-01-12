Çeşme’de göçmen faciası: 11 ölü

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. 8'i çocuk 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 8 kişi de arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldı. 25 kişi bulunan teknede diğer göçmenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.
- Güncel
- 12.01.2020
- Gazete
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