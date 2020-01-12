Çeşme’de göçmen faciası: 11 ölü İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. 8'i çocuk 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 8 kişi de arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldı. 25 kişi bulunan teknede diğer göçmenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. 8'i çocuk 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 8 kişi de arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldı. 25 kişi bulunan teknede diğer göçmenlerin bulunması için çalışma başlatıldı. TÜM MANŞETLER