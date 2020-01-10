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İpek ailesine ceza yağdı

FETÖ'den yargılanan 2'si tutuklu, 5'i firari 20 sanığın davasında karar çıktı. Hakim, Akın İpek'in kardeşi Tekin İpek'e 79 yıl 8 ay, annesi Melek İpek'e ise 12 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

İpek ailesine ceza yağdı
FETÖ'den yargılanan 2'si tutuklu, 5'i firari 20 sanığın davasında karar çıktı. Hakim, Akın İpek'in kardeşi Tekin İpek'e 79 yıl 8 ay, annesi Melek İpek'e ise 12 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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