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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 12:30

Boğaz'daki gemi sının görgü tanığı konuştu!

Boğazı’nda ’dan İzmir’e giden Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesi çarpıştı. Feci Kanal İstanbul’un ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaybolan balıkçıları ise arama çalışmaları devam ediyor. Kazanın görgü tanığı kaptan ise korku dolu anları anlattı. Kaptan, “Geri kalan 3 kişi kayıp ama tahmin ediyorum kamaranın içinde kaldılar” ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'nda saat 06.30 sıralarında Rusya'dan İzmir'e gitmekte olan Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesi çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralının yakınları ile buluştuğu anlarda duygu dolu anlar yaşandı. Kazada denize düşen 3 balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

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