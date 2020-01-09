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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 11:09

kura sonuçları nereden öğrenilir? : kura çekiliş sonuçları e-devlet ile sorgulama

.gov.tr adresinde binlerce hacı adayı kura sonuçlarını merakla bekliyor. Bu bağlamda kuraları çekiliş sonuçları takvim.com.tr adresinde olacak. 2020 çekilecek? Hac kurası tarafından gerçekleştirilecek. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda Kamu oyuna açık ve Noter huzurunda çekilecektir. Kurada '' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır.

Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?

hac.gov.tr: 2020 hac kuraları ne zaman saat kaçta çekilecek? Sorusu binlerce hacı adayı tarafından oldukça merak ediliyor. 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Bu sene hacı kafilesi 22 Haziran tarihinde kutsal topraklara gitmek için yola çıkacaklar.Gözler şimdi ise Hac kuralarına çevrildi. Peki 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Bilgisayar ortamında kamuoyuna açık bir şekilde çekilecek ve canlı olarak da yayınlanacak 2020 yılı hac kurasına ilk kez kayıt olanlar ile hac kayıtları otomatik olarak yenilenen hacı adayları katılacak. Hac kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hac, bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamına gelmektedir. İslâm'ın beş esasından biri de hacca gitmektir. Hac, Kâbe'yi ve etrafındaki kutsal mekânları, hac mevsiminde, usulüne uygun olarak ziyaret etmektir.

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