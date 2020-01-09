hac.gov.tr: 2020 hac kuraları ne zaman saat kaçta çekilecek? Sorusu binlerce hacı adayı tarafından oldukça merak ediliyor. 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Bu sene hacı kafilesi 22 Haziran tarihinde kutsal topraklara gitmek için yola çıkacaklar.Gözler şimdi ise Hac kuralarına çevrildi. Peki 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Bilgisayar ortamında kamuoyuna açık bir şekilde çekilecek ve canlı olarak da yayınlanacak 2020 yılı hac kurasına ilk kez kayıt olanlar ile hac kayıtları otomatik olarak yenilenen hacı adayları katılacak. Hac kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hac, bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamına gelmektedir. İslâm'ın beş esasından biri de hacca gitmektir. Hac, Kâbe'yi ve etrafındaki kutsal mekânları, hac mevsiminde, usulüne uygun olarak ziyaret etmektir.

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