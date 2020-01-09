Diyanet TV: Diyanet İşleri Başkanlığı bugün binlerce hacı adayının beklediği hac kuralarını canlı yayınla çekiyor. Hac kuraları sorgulama ekranı ise saat 21.00'da hizmete açılacak. Hacı adayları kura sonuçlarını sorgulama ekranından TC numaralarını yazarak öğrenebilecekler. Hac kura sonuçları diyanet.gov.tr sitesinden ilan edilecek. Hac kurularını kazananların asil listesi yanında bir de yedek listesi bulunuyor. Bu listelerde saat 21.00'dan sonra TC numarası ile sorgulamaya açılacak. Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. Tur ve oda değişiklikleri ile ilgili işlemler (ücret iadesi ve ücret yatırma) müftülüklerimiz tarafından mahallinde yapılacaktır.

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