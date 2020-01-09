Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.01.2020 09:27
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 10:06

: 9 Ocak kuraları çekilişi canlı izle - 2020 sorgulama saati belli oldu

: Diyanet İşleri Başkanlığı bugün binlerce ı adayının beklediği hac kuralarını canlı yayınla çekiyor. Hac kuraları sorgulama ekranı ise saat 21.00'da hizmete açılacak. Hacı adayları kura sonuçlarını sorgulama ekranından TC numaralarını yazarak öğrenebilecekler. Hac kura sonuçları diyanet.gov.tr sitesinden ilan edilecek. Hac kurularını kazananların asil listesi yanında bir de yedek listesi bulunuyor. Bu listelerde saat 21.00'dan sonra TC numarası ile sorgulamaya açılacak. Kurada ' Hakkı' elde edenler, 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. Tur ve oda değişiklikleri ile ilgili işlemler (ücret iadesi ve ücret yatırma) müftülüklerimiz tarafından mahallinde yapılacaktır.

2020 Hac kura çekilişi başladı

Diyanet TV: 2020 Hac kuraları saat 10.00'da canlı yayınla çekiliyor. Hac kuraları sorgulama ekranı diyanet.gov.tr sitesinde saat 21.00'dan sonra tam liste halinde sunulacak. Hac kurasını kazananlar ön kayıt yaptıracak ve hac ücreti yatıracak. Peki hac ücretleri 2020 yılında ne kadar oldu? Hac kura çekilişini canlı izleyin! Hac Kuraları çekilişi saat 10.00'da Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapılıyor. Aşağıdaki video playerden canlı izleme imkanınız olacak. Hac kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hac, bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamına gelmektedir. İslâm'ın beş esasından biri de hacca gitmektir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDiyanet TV: 9 Ocak Hac kuraları çekilişi canlı izle - 2020 hac kura çekiliş sonuçları sorgulama saati belli oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri