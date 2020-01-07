Vatandaşlar EYT ve 3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir? Sorularının cevabına odaklanmış durumda. Milyonlarca kişi Genel Af Yasası, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. 39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2020 Ocak ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. İşte Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge en son gelişmeler takvim.com.tr'de

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