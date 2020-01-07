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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 11:59

Af haberleri son durum ? 7 Ocak af haberleri

7 Ocak 2020 haberleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda af yasası ile ilgili aramalar hız kesmeden devam ediyor. Gözler Meclis'ten gelecek olan af haberlerine çevrildi. Af yasasında son durum AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un açıklamalarının ardından netleşti. Yasanın ne zaman görüşüleceğine ilişkin bilgiler veren Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “beklemeye aldık” açıklamasına da açıklık getirdi. Af, suçun hukuki neticelerini etkileyen TBMM veya belli durumlarda Cumhurbaşkanlığı tarafından tanzim edilen bir idari karar veya yasama faaliyetidir. Peki , kimleri kapsıyor?

Af haberleri son durum af çıkacak mı? 7 Ocak af haberleri

7 Ocak 2020 af yasası son dakika haberleri: 2020 yılının başlaması ile birlikte af haberleri en çok arananlar arasına girdi. Af yasasıyla ilgili son haberler için gözler Meclis'e çevrildi. Peki 2020 yılında af çıkacak mı, af ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? Af yasasında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. TBMM, denetim konuları ve kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 14 Ocak 2020 Salı günü saat 15.00'te toplanacak. Af yasasının bu tarihte gündeme gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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