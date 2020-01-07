2020 yılı itibari ile birlikte emekli, memur, engelli, işsizlik ve evde bakım maaşlarına zam yapıldı. Burada belirlenen zamlar maaşlara ocak ve temmuz aylarında yansıtılıyor. Son 6 ayda enflasyondan kaynaklı fark oluşursa o da zamma ekleniyor.Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi temmuzda yüzde 5 zam aldı, ocakta da maaşlara yüzde 4 yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları 15 Ocak 2020 Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak. En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak. Tüm detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ