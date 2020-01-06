Musluklardan suyun akmadığı, çöp dağlarının yükseldiği İstanbul'a çağ atlatan AK Parti'yi israf çamuruyla yıpratmaya çalışan CHP'li Ekrem İmamoğlu, israfta şampiyonluk ipini göğüsledi. Göreve gelirken "İstanbul'un israf düzenini sona erdireceğim" vaadinde bulunan İBB Başkanı İmamoğlu'nun milletin parasını nasıl israf ettiği tescillendi.

BU NASIL TASARRUF?

Seçim meydanlarında vaadettiklerinin tam tersini yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun tasarruf anlayışını gözler önüne seriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki yönetimini savurganlıkla suçlayan Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin minimum ücretle aldığı hizmetleri, kimi zaman iki, kimi zaman da üç katına yakın fiyatlarla ihale ettiği ortaya çıktı. Sözde tasarruf politikasıyla israfı önleyeceği vaadinde bulunan CHP'li İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan son 6 ihaleye 166 milyon lira ödediği, aynı hizmet aynı kalem ihalelerin AK Parti döneminde ise 114 milyon liraya yapıldığı belirlendi.

KATLANAN BALLI İHALE

Yeni Akit'te yer alan habere göre, AK Parti döneminde İSFALT bünyesinde hizmet veren 63 adet Renault marka otomobilin bakım fiyatları ile aynı sayı ve model aracın CHP'li belediye yönetimindeki bakım fiyatları arasındaki fark dudak uçuklattı. Bir önceki dönemde 176 bin 200 liraya yaptırılan bakım hizmeti, İmamoğlu tarafından başka bir firmaya tam olarak 448 bin 822 liraya verildi.

ARAÇ ŞOVU FOS ÇIKTI

İSKİ hizmetlerinde binek araçların ortalama aylık maliyet giderleri toplamda 1 milyon 422 bin 793 lira iken, CHP'li İmamoğlu döneminde 2 katına çıktı. İSKİ'nin araç kiralama gideri aylık 3 milyon 341 bin 800 lira gibi ürkütücü bir seviyeye yükseldi.

"İsraf haram, İstanbullu'nun hakkını koruyacağım" diyen Ekrem İmamoğlu, kış şartlarıyla mücadele hizmet alımında da AK Parti'yi ikiye katladı. AK Parti döneminde 11 milyon 666 bin lira olan kışla mücadele çalışmaları, CHP döneminde 22 milyon 990 bin liraya ulaştı.

Terör partisi HDP ve İP'in oylarıyla İBB koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu; 559 sürücü, 2432 araç kiralama ihalesine 138 milyon 757 bin lira öderken, AK Parti döneminde; 450 sürücü, 2155 araç için 101 milyon 993 bin lira verildi.

AYNI HİZMET 11 KAT

İBB Başkanı İmamoğlu, iştiraklerdeki üst düzey yöneticilere yönelik özel sağlık sigortasının faturasını da vatandaşın sırtına yükledi. İsraf kelimesini dilinden düşürmeyen İmamoğlu, İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş (KİPTAŞ) personeline yapılan özel sağlık sigortasına 249 bin 476 lira ödedi. Aynı ihale AK Parti döneminde 137 bin 538 liraya mal oldu. AK Parti'nin aylık 11 bin lira ödediği durum tespit raporu hizmeti ise CHP döneminde 11 kat arttı. İBB'nin şirketlerinden Metro İstanbul A.Ş, söz konusu ihaleye aylık 110 bin lira ödedi. Göreve geldiğinden beri hizmet yerine şov peşinde koşan ve "Yapraklar bile beni alkışlıyor" diyerek milletin aklıyla oynayan CHP'li İmamoğlu, reklamlara da para akıttı. İmamoğlu, sadece Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım duyuruları için açılan 5 ihale için İBB kasasından 2 milyon 104 bin lira çıkardı.

İSRAF DEDİ BORÇ İSTEDİ

Enkaz edebiyatıyla halkı kandıran CHP'li başkan, geçtiğimiz ay ise finansman arayışına çıkmıştı. CHP'li İmamoğlu son olarak İngiltere'ye giderek İstanbul'da AK Parti'nin yaptığı referans projeleri göstererek kaynak talep etmişti. Yerel seçim sürecinde iBB kaynaklarının hizmet üretmede yeterli olacağını belirten İmamoğlu'nun, kısa sürede borçlanma talebinde bulunması ise manidar bulunmuştu.