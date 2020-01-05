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  • Son Güncelleme: 05.01.2020 18:28

Mersin'de yarın mi? 5 Ocak Pazartesi Mersin tatil açıklaması geldi mi?

Mersin’de etkisini gösteren kuvvetli yağışların ardından okulların tatil olup olmayacağı merek edilmeye başlandı. Mersin’de yaşayan öğrenciler ve veliler özellikle şu saatlerde Mersin’de yarın mi sorusunun yanıtını arıyor. Peki 5 Ocak Pazartesi günü Mersin’de okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar…

Mersin'de yarın okullar tatil mi?

Mersin'de etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Dün açıklama yapan Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirmişti. Peki, Mersin'de yarın mi? 5 Ocak Pazartesi Mersin tatil açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar...

MERSİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Mersin'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

MERSİN'DE YARIN VE SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Yarın sabah saatlerinde 'nun güneyinde görülecek kar yağışlarının, 'nın doğusunun iç kesimleri, 'nın güney ve doğu, ve 'ın güney, Mersin ve 'nın iç ve dağlık kesimleri ile 'nin güney ilçelerinde salı gece saatlerine yoğun (20-50 santimetre) olması beklendiğinden başta İç Anadolu'yu 'e bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri olmak üzere buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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