7 Ocak Salı MEB Kütahya Valiliği kar tatili açıklaması... Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Aynı zamanda Kütahya'da yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu hafta birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışı Kütahya'da da etkili olacak. Kar yağışının en çok görüleceği illerimizden biri olan Kütahya, hafta başından itibaren beyaz örtüyle örtülecek. Kütahya'da okullar tatil edilecek mi konusunda Valilik'ten son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.

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