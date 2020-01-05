7 Ocak Salı MEB Eskişehir Valiliği kar tatili açıklaması... Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Aynı zamanda Eskişehir'de yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu hafta birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Eskişehir'de yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor. Peki, Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar... Eskişehir'de okullar tatil edilecek mi konusunda 7 Ocak Salı MEB Eskişehir Valiliği kar tatili açıklaması Valilik'ten son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.

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