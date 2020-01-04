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Barış adımına devam! Başkan Erdoğan liderliğinde Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi yapıldı

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 'nde güvenlik zirvesi yapıldı. Kritik toplantıda ABD-İran gerginliği, 'ta yaşanan son gelişmeler, ve 'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı.


Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 'nde güvenlik zirvesi yapıldı. Kritik toplantıda ABD-İran gerginliği, 'ta yaşanan son gelişmeler, ve 'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı. 3 saat süren zirvenin ardından İletişim Başkanı , "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı" dedi.

Erdoğan, lideri Macron ile konuştu. İki lider Libya ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.




ANNE VE BABAYA DUA
Karacaahmet Mezarlığı'na giden Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası 'ın kabirlerini ziyaret etti.



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