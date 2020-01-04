Barış adımına devam! Başkan Erdoğan liderliğinde Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi yapıldı



Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik zirvesi yapıldı. Kritik toplantıda ABD-İran gerginliği, Irak'ta yaşanan son gelişmeler, Libya ve Suriye'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı. 3 saat süren zirvenin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı" dedi.

Erdoğan, Fransa lideri Macron ile konuştu. İki lider Libya ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

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