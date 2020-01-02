Başkan Erdoğan, "Antarktika'da söz sahibi olmak istiyoruz" dedi. Bayrağımızın dalgalanacağını belirtti.
Akıllara CHP geldi! Çünkü "Antarktika'da ne işimiz var" demişti! Bu itiraz sosyal medyanın dikkatini çekti.
TÜRKİYE'DEKİ BİLİMSEL ATILIMLAR:
Yerli ve milli otomobil
Antarktika'daki teknolojik çalışmalar
CHP'NİN zeybek oynayan heykeli
SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER
Giden CHP'li olsaydı adı çevreci olurdu!
Antarktika'ya gitmek uzaya gitmenin yarısı. CHP'li bilim insanı olmak da zor!
CHP'ye buzullar bile dayanamıyor.
CHP Antarktika'dan daha soğuk!
Antarktika Antlaşması 1959'da imzalandı, 1961'de devreye girdi. Antlaşma, Antarktika'yı bilimsel bölge olarak tesis ediyor. Askeri faaliyet ise yasak.
CANAN ZORDA!
İstanbul'da CHP İlçe kongreleri sonuçları, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kara kara düşündürmeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 'Kahramanın Yolculuğu' adlı kitap yüzünden arası açılan Kaftancıoğlu'nun desteklediği birçok ilçe başkanı koltuğa oturamadı.
Bugüne kadar yapılan 18 ilçe kongresinden çoğunu, Kaftancıoğlu alamadı. Delege olduğu Esenyurt'ta bile adayı kazanamadı. 39 ilçeden 25'ini kaybedeceği hesaplandı. İstanbul için eski başkan Cemal Canpolat ile eski vekil Eren Erdem'in adının geçtiği iddia edildi.
EVRİN GÜVENDİK
Akıllara CHP geldi! Çünkü "Antarktika'da ne işimiz var" demişti! Bu itiraz sosyal medyanın dikkatini çekti.
TÜRKİYE'DEKİ BİLİMSEL ATILIMLAR:
Yerli ve milli otomobil
Antarktika'daki teknolojik çalışmalar
CHP'NİN zeybek oynayan heykeli
SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER
Giden CHP'li olsaydı adı çevreci olurdu!
Antarktika'ya gitmek uzaya gitmenin yarısı. CHP'li bilim insanı olmak da zor!
CHP'ye buzullar bile dayanamıyor.
CHP Antarktika'dan daha soğuk!
Antarktika Antlaşması 1959'da imzalandı, 1961'de devreye girdi. Antlaşma, Antarktika'yı bilimsel bölge olarak tesis ediyor. Askeri faaliyet ise yasak.
CANAN ZORDA!
İstanbul'da CHP İlçe kongreleri sonuçları, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kara kara düşündürmeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 'Kahramanın Yolculuğu' adlı kitap yüzünden arası açılan Kaftancıoğlu'nun desteklediği birçok ilçe başkanı koltuğa oturamadı.
Bugüne kadar yapılan 18 ilçe kongresinden çoğunu, Kaftancıoğlu alamadı. Delege olduğu Esenyurt'ta bile adayı kazanamadı. 39 ilçeden 25'ini kaybedeceği hesaplandı. İstanbul için eski başkan Cemal Canpolat ile eski vekil Eren Erdem'in adının geçtiği iddia edildi.
EVRİN GÜVENDİK
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