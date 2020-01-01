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Yaralı asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan uzman çavuş Rahmi Kaya'nın tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğünü açıkladı. Şehidin naaşı yarın memleketi Erzurum'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Yaralı asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan uzman çavuş Rahmi Kaya'nın tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğünü açıkladı.



Şehidin naaşı yarın memleketi Erzurum'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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