Yaralı asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan uzman çavuş Rahmi Kaya'nın tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğünü açıkladı.
Şehidin naaşı yarın memleketi Erzurum'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Şehidin naaşı yarın memleketi Erzurum'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
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