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  • 01.01.2020 09:35
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 09:35

8 milyon TL ve hangileri?

8 milyon TL ve şu saatlerde en fazla aratılanlar arasına girdi bile. 2020 yılbaşı özel çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar ikramiye kazanıp kazanmadıklarını takvim.com.tr'de ortaya çıkartıyor. Bu anlamda biletlerini alan vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren dev arama motoru Google'da Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Peki, TL kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilen bilgiler...

Milli Piyango 8 milyon TL ve amorti kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango 8 milyon TL ve amorti kazanan numaralar hangileri? Sorusu yanıtını buldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de başladı. 8 milyon TL ikramiye çekilişi ise 20.00'de başladı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar soruları yanıt bekliyor. Peki, Milli Piyango 8 milyon TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar... Milli piyango kazanan numaralar- milli piyango bilet sorgulama motoru için yapmanız gereken işlem çok basittir. Çekiliş sonuçları sisteme yüklendikten sonra Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sayfası olan http://www.mpi.gov.tr/ 'ye giriş yapılması gerekmektedir

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