Milli Piyango 8 milyon TL ve amorti kazanan numaralar hangileri? Sorusu yanıtını buldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de başladı. 8 milyon TL ikramiye çekilişi ise 20.00'de başladı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar soruları yanıt bekliyor. Peki, Milli Piyango 8 milyon TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar... Milli piyango kazanan numaralar- milli piyango bilet sorgulama motoru için yapmanız gereken işlem çok basittir. Çekiliş sonuçları sisteme yüklendikten sonra Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sayfası olan http://www.mpi.gov.tr/ 'ye giriş yapılması gerekmektedir

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