DEAŞ’ın kritik ismi yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Suriyeli M.E., Burdur'da yakalandı. E. ile bağlantılı olan 6 kişi de Hatay'da gözaltına alındı. M.E.'nin, 2013- 2017 yıllarında örgütün lideri Bağdadi'den direkt emirler aldığı belirlendi. Teröristin, Bağdadi'nin öldürülmesinden dolayı Türkiye'de intikam eylemi yapmayı planladığı tespit edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Suriyeli M.E., Burdur'da yakalandı. E. ile bağlantılı olan 6 kişi de Hatay'da gözaltına alındı. M.E.'nin, 2013- 2017 yıllarında örgütün lideri Bağdadi'den direkt emirler aldığı belirlendi. Teröristin, Bağdadi'nin öldürülmesinden dolayı Türkiye'de intikam eylemi yapmayı planladığı tespit edildi. TÜM MANŞETLER