Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Suriyeli M.E., Burdur'da yakalandı. E. ile bağlantılı olan 6 kişi de Hatay'da gözaltına alındı. M.E.'nin, 2013- 2017 yıllarında örgütün lideri Bağdadi'den direkt emirler aldığı belirlendi. Teröristin, Bağdadi'nin öldürülmesinden dolayı Türkiye'de intikam eylemi yapmayı planladığı tespit edildi.
- Güncel
- 01.01.2020
- Gazete
DEAŞ’ın kritik ismi yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Suriyeli M.E., Burdur'da yakalandı. E. ile bağlantılı olan 6 kişi de Hatay'da gözaltına alındı. M.E.'nin, 2013- 2017 yıllarında örgütün lideri Bağdadi'den direkt emirler aldığı belirlendi. Teröristin, Bağdadi'nin öldürülmesinden dolayı Türkiye'de intikam eylemi yapmayı planladığı tespit edildi.
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