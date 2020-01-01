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  • Son Güncelleme: 01.01.2020 09:51

ne çıktı? nasıl sorgulanır?

belli oldu. Amorti 2020 çekiliş sonuçları arasında en fazla merak edilenler arasında yer almaktadır. Bu anlamda 2020 Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 20.00 - 21.00 arasında belirlendi. ? Amorti ne demek? 2020 yılı amorti rakamları nelerdir?Milli Piyango çekilişlerinde en çok amorti çıkar. Peki amorti nedir, amorti ne demektir? Milli Piyango biletinin son rakamları amorti olarak bilinmektedir. Amorti için 2 tane rakam çekilir. 2020 Milli Piyango sonuçları belli olunca yer alacak. Detaylar haberimizde... Bu sene 2020 Milli Piyango amorti rakamı 4 ve 8 oldu.

2020 Milli Piyango amorti rakamı ne çıktı?

2020 yılı Milli Piyango çekilişi şu sıralarda gerçekleşti. Milyonlarca kişinin hayalini süsleyen Milli Piyango sonuç sorgulamasında amorti en merak edilenlerden biri oldu. Peki bu yıl Milli Piyango amorti numaraları hangisi oldu? Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti için çekiliş yapılıyor. Amorti ise biletin son hanesi oluyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli olduğu zaman takvim.com.tr'den takip ederek anbean sonuçları öğrenebilirsiniz... Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. İkramiye dörde bölündü. Biletler İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'de satıldı.

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