2020 yılı Milli Piyango çekilişi şu sıralarda gerçekleşti. Milyonlarca kişinin hayalini süsleyen Milli Piyango sonuç sorgulamasında amorti en merak edilenlerden biri oldu. Peki bu yıl Milli Piyango amorti numaraları hangisi oldu? Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti için çekiliş yapılıyor. Amorti ise biletin son hanesi oluyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belli olduğu zaman takvim.com.tr'den takip ederek anbean sonuçları öğrenebilirsiniz... Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti. İkramiye dörde bölündü. Biletler İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'de satıldı.
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