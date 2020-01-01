1 Ocak 2020 af haberleri: Af yasasında son durum ne araştırmaları her gün binlerce vatandaş tarafından yapılıyor. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Peki, İkinci yargı paketinde son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak? İşte af yasası hakkında son haberler... MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu.

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