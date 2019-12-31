Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama tam liste

Milli Piyango hızlı bilet sorgulama işlemleri takvim.com.tr'den kolaylıkla yapılabiliyor. Milli Piyango 2020 yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. Yeni yıla girmenin mutluluğunı yaşayan vatandaşlar, aldıkları biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre, 80 milyon tutarındaki büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti ve büyük ikramiye 4 kişiye çıktı. Talihlinin biletlerini İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'dan satın aldığı bilgisi geldi. İşte 2020 Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı...

80 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE NUMARALARI

80 Milyon TL çıkan numaralar: 1358490

MİLLİ PİYANGO HIZLI BİLET SORGULAMA

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam liste yayınlandığında aşağıdaki ekrandan hızlı sorgulama yapabilirsiniz.

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