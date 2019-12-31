Milli Piyango 8 milyon kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 yılbaşı özel çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Biletlerini alan vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren dev arama motoru Google'da Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Peki, Milli Piyango 8 milyon TL kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilen bilgiler...

MİLLİ PİYANGO 8 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

8 Milyon TL çıkan numara 9976216 olarak açıklandı.