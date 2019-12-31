Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.12.2019 20:19
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 20:41

8 milyon TL kazanan numaralar hangileri? İşte 2020 MPİ yılbaşı 8 milyon kazanan rakamlar

8 milyon TL kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de başladı. 8 milyon TL ikramiye çekilişi ise 20.00'de başladı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuları bekliyor. Peki, TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar...

Milli piyango 8 milyon TL kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango 8 milyon kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 yılbaşı özel çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Biletlerini alan vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren dev arama motoru Google'da Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Peki, Milli Piyango 8 milyon TL kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilen bilgiler...

MİLLİ PİYANGO 8 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

8 Milyon TL çıkan numara 9976216 olarak açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMilli Piyango 8 milyon TL kazanan numaralar hangileri? İşte 2020 MPİ yılbaşı 8 milyon kazanan rakamlar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri