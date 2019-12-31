İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesinin, megakentte deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracağını, can ve mal güvenliğini tesis edeceğini belirtti. "10 bin yeni istihdam sağlayacak. Ekonomiye değer katacak. İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" dedi.
- Güncel
- 31.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.