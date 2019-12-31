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Ekonomiye değer katacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesinin, megakentte deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracağını, can ve mal güvenliğini tesis edeceğini belirtti. "10 bin yeni istihdam sağlayacak. Ekonomiye değer katacak. İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesinin, megakentte deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracağını, can ve mal güvenliğini tesis edeceğini belirtti. "10 bin yeni istihdam sağlayacak. Ekonomiye değer katacak. İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" dedi.

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