İbrahim Kalın: Amacımız katkı sağlamak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye gidip Libya'yı işgal etmiyor, oraya gidip kimsenin toprağını ele geçirmek gibi bir güdüyle hareket etmiyor. Libya'da yapmaya çalıştığımız şey; son tahlilde bütün aktörleri bir araya getirerek, BM çatısı altında yürüyen sürece bir katkı sağlamak" dedi.
- Güncel
- 30.12.2019
- Gazete
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