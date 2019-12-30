İbrahim Kalın: Amacımız katkı sağlamak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye gidip Libya'yı işgal etmiyor, oraya gidip kimsenin toprağını ele geçirmek gibi bir güdüyle hareket etmiyor. Libya'da yapmaya çalıştığımız şey; son tahlilde bütün aktörleri bir araya getirerek, BM çatısı altında yürüyen sürece bir katkı sağlamak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye gidip Libya'yı işgal etmiyor, oraya gidip kimsenin toprağını ele geçirmek gibi bir güdüyle hareket etmiyor. Libya'da yapmaya çalıştığımız şey; son tahlilde bütün aktörleri bir araya getirerek, BM çatısı altında yürüyen sürece bir katkı sağlamak" dedi. TÜM MANŞETLER