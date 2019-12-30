2020 komik yılbaşı SMS cep telefonu ve whatsapp mesajları! En güzel sevgiliye yeni yıl yılbaşı mesajları

2020'ye adım atarken komik ve eğlenceli yılbaşı mesajlarıyla sevdiklerinizi hatırlayın. Her özel günde olduğu gibi yeni yılda da güzel dileklerde bulunacağımız kısa mesajlar, sevdiğimiz insanlara gönderebilmek için hazırlanacak. Yılbaşı kutlamaları yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılır. Ancak günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Noel Bayramı karıştırılmakta. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. İşte 2020 yılı komik yılbaşı mesajları SMS cep telefonu ve whatsapp mesajları! Yılbaşı mesajları sevgiliye mesajlar takvim.com.tr'!de
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