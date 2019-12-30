2020 komik yılbaşı SMS cep telefonu ve whatsapp mesajları! En güzel sevgiliye yeni yıl yılbaşı mesajları 2020 yılbaşında uzak kaldığınız sevdiklerinize mesajlar gönderebilirsiniz. Yeni yıla sevdiklerinizden ayrı kalanlar için birbirinden değişik yeni yıl dilekleri yollayabilirsiniz. Her özel günde olduğu gibi yeni yılda da güzel dileklerde bulunacağımız kısa mesajlar, uzaktaki akrabalarımıza ya da sevdiğimiz insanlara gönderebilmek için hazırlanacak. 2020 yeni yıl mesajlarınızı haberimizde yer alan dileklerden yararlanabilirsiniz. Yılbaşı Türkiye dahil çoğu ülkenin kabul ettiği miladi takvimin son gününden ilk gününe geçiş gecesidir. 1 Ocak bu takvime göre yılın ilk günüdür. icri Takvime göre ise yılbaşı Muharrem ayının 1′inde gerçekleşir.

2020'ye adım atarken komik ve eğlenceli yılbaşı mesajlarıyla sevdiklerinizi hatırlayın. Her özel günde olduğu gibi yeni yılda da güzel dileklerde bulunacağımız kısa mesajlar, sevdiğimiz insanlara gönderebilmek için hazırlanacak. Yılbaşı kutlamaları yeni gelen yılı karşılamak amacıyla yapılır. Ancak günümüzde yılbaşı kutlamaları ile Noel Bayramı karıştırılmakta. Noel, Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın doğumunu kutlamak amacı olan bir bayramdır. İşte 2020 yılı komik yılbaşı mesajları SMS cep telefonu ve whatsapp mesajları! Yılbaşı mesajları sevgiliye mesajlar takvim.com.tr'!de DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ HABERİN DEVAMI

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