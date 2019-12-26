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200 bin insan Türkiye sınırında

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni göç dalgası ile ilgili aHaber'e önemli açıklamalarda bulundu. 200 bin kişinin Türkiye sınırında olduğunu ifade eden Kınık, "Saldırılar eğer durmazsa maalesef göç dalgası devam edecek. Bu büyüklükte kalabalığı almamız mümkün değil. İdlib'te acil ateşkes yapılmalı. Kalıcı çözümler bulunmalı" dedi.

200 bin insan Türkiye sınırında
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni göç dalgası ile ilgili aHaber'e önemli açıklamalarda bulundu. 200 bin kişinin Türkiye sınırında olduğunu ifade eden Kınık, "Saldırılar eğer durmazsa maalesef göç dalgası devam edecek. Bu büyüklükte kalabalığı almamız mümkün değil. İdlib'te acil ateşkes yapılmalı. Kalıcı çözümler bulunmalı" dedi.

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