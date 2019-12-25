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  • Son Güncelleme: 26.12.2019 07:24

'nün 17/25 Araık kumpasının yeni ayrıntıları ortaya çıktı!

Hükümete yönelik 17/ kumpasında itirafçıların yeni ifadeleri ortaya çıktı. İtirafçı olan mahrem imamlar, kumpasın 'daki örgüt toplantısında hazırlandığını ve 'in onayıyla harekete geçildiğini söyledi. Amerika ziyaretinde Gülen'in kendisine, 'başaracaklarını düşünüyordum; ancak beni yanılttılar' dediğini anlattı.

17/25 Araık kumpasının yeni ayrıntıları ortaya çıktı!

Gizli toplantılar yapıldı, darbe planı ince ince örüldü. 'in onayı alındıktan sonra örgüt üyeleri düğmeye bastı. 17/ soruşturmasında, kumpasının ayrıntıları itirafçıların anlattıklarıyla, bir bir ortaya çıktı.

'DAYI İZİN VERİRSE İCRAATA GEÇİLİR'
Soruşturmada itirafçı bir mahrem imam, 17/25 Aralık öncesi emniyetteki FETÖ yapılanmasının sorumlusuyla görüşmesini anlattı. İfadeye göre, görüşmede dershanelerin kapatılması konusu gündeme geldi. Veysel kod adlı FETÖ'cü, 'Erdoğan legal yollardan çabalarımıza cevap vermezse, başka yollar deneriz' dedi. Sonra da FETÖ elebaşını kast ederek, "Dayı izin verirse icraata geçilir' diye ekledi.

İtirafçı, FETÖ'nün imamı , Jandarma imamı Ali Çakmak ve dış medya imamı Necdet Conger'in toplantı için buluştuğunu, ardından dış basında hükümet aleyhinde haberler çıktığını söyledi.

'BU DAHA BAŞLANGIÇ'
17/25 aralık kumpasına örgütün İstanbul'da yaptığı aylık toplantıda karar verildi. Gülen'in onayı alındıktan sonra, FETÖ'nün hukuk ve emniyet yapılanması harekete geçti. İtirafçı bir başka mahrem imama göre Murat Karabulut, Kumpas için örgütün emniyet yapılanmasıyla birlikte çalıştı. Operasyon sabahı da 'Bu daha başlangıç, kartopu gibi büyüyecek' dedi.

'SIRA HAKAN FİDAN'A DA GELECEK'
Bir başka MİT imamı , operasyona katılan polislere,"Ne olursa olsun 'ı alacaksınız" talimatı verdi. Ancak bazı polisler talimata uymayınca bu gerçekleşmedi.

FETÖ imamı Karabulut, 17 Aralık'tan birkaç gün sonra da, 'Sıra 'a da gelecek' dedi.

İtirafçıların ifadesine göre, kumpasın hemen ardından örgüt üyeleri ilk kez memleketlerine gönderildi. Üyelerden, 'nin seçilmemesi için ikna çalışması yapmaları istendi. Hazırlanan listelerle de hangi partinin destekleneceği vurgulandı. Bu talimatı da FETÖ'nün siyaset ve medya imamı Ahmet Hamdi parlak verdi.

'BAŞARACAKLARINI DÜŞÜNÜYORDUM ANCAK BENİ YANILTTILAR'
MİT imamı Bülent Bişer, bir itirafçının 'kumpas neden başarısızdı' sorusuna ' olaya seri ve agresif bir şekilde müdahale etti' yanıtını verdi.

Örgütün mahrem imamı olan bir itirafçı ise, 2014'teki Amerika ziyaretinde, FETÖ elebaşının 'Arkadaşlardan çok umutluydum, başaracaklarını düşünüyordum ancak beni yanılttılar' dediğini anlattı.

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