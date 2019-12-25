Türkiye'nin Libya'nın meşru hükümeti ile yaptığı anlaşma, Akdeniz'de gözü olan tüm ülkeleri rahatsız etti. Ankara, bu konuda kararlı duruşunu gösterdi.ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi."Libya, Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığı" bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise Libya krizi ile ilgili "İki ülke arasında temaslara devam kararı alındığı" kaydedildi.