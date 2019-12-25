Türkiye'nin Libya'nın meşru hükümeti ile yaptığı anlaşma, Akdeniz'de gözü olan tüm ülkeleri rahatsız etti. Ankara, bu konuda kararlı duruşunu gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TELE-ZİRVE'de "Libya, Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığı" bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise Libya krizi ile ilgili "İki ülke arasında temaslara devam kararı alındığı" kaydedildi.
TELE-ZİRVE'de "Libya, Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığı" bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise Libya krizi ile ilgili "İki ülke arasında temaslara devam kararı alındığı" kaydedildi.
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