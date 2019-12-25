26 Aralık Malatya Valiliği kar tatili son dakika MEB açıklama yaptı mı? Malatya yarın okullar tatil mi?

26 Aralık Malatya'da yarın okullar tatil mi? Malatya'da yarın okullar tatil mi 26 Aralık Malatya'da kar tatili var mı? Malatya Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Malatya'da yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi.
Malatya'da kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Peki, Malatya'da kar yağışı ne zaman olacak? İşte Malatya 5 günlük hava durumu raporu.... Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman,Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı beklendiğini, bin 400 rakımın üzerindeki bölgelerde yağışların yoğun olacağını bildirdi.
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