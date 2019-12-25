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  • Son Güncelleme: 25.12.2019 19:13

Valiliği kar tatili son dakika açıklama yaptı mı? yarın mi?

'de yarın mi? 'de yarın okullar tatil mi 26 Aralık Kayseri'de kar tatili var mı? Kayseri Valilik son dakika açıklamaları neler? Kayseri'de yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Kayseri'de kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Peki, Kayseri'de kar yağışı ne zaman olacak? İşte Kayseri 5 günlük raporu.... Yoğun kar yağışı nedeniyle Sarız ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Kayseri'nin ilçelerinde etkisini hissettirdi. Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kayseri Valiliği kar tatili son dakika MEB açıklama yaptı mı?

26 Aralık Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kayseri kar tatili son dakika Kayseri Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Kayseri hava durumu için meteoroloji uyarıyı verdi. Bugün Kayseri'ye kar yağacak, saatlik hava durumu tahmin raporuna göre kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. beklenmediği Kayseri'de okulların tatil olması beklenmiyor. Fakat son kararı Kayseri Valiliği verecek. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Kayseri'de kar tatili var mı?

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