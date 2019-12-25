26 Aralık Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kayseri kar tatili son dakika Kayseri Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Kayseri hava durumu için meteoroloji uyarıyı verdi. Bugün Kayseri'ye kar yağacak, saatlik hava durumu tahmin raporuna göre kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. beklenmediği Kayseri'de okulların tatil olması beklenmiyor. Fakat son kararı Kayseri Valiliği verecek. Peki, Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Kayseri'de kar tatili var mı?

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