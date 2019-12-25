Bugünkü
Takvim

1980 model İzmir

İzmir'in içme suyu ihtiyacının yüzde 40'ını sağlayan Tahtalı Barajı boru hattında meydana gelen arıza büyük sıkıntı yarattı. Kentte 3 günlük su kesintisi başladı.

1980 model İzmir
İzmir'in içme suyu ihtiyacının yüzde 40'ını sağlayan Tahtalı Barajı boru hattında meydana gelen arıza büyük sıkıntı yarattı. Kentte 3 günlük su kesintisi başladı. Vatandaşlar su tankerlerinin önünde saatlerce kuyrukta beklerken ortaya çıkan manzara, 1980'li yılları hatırlattı. Halk, Başkan Tunç Soyer'e tepki yağdırdı: 20 yıldır bu sorunu çözemediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri1980 model İzmir
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri