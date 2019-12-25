İzmir'in içme suyu ihtiyacının yüzde 40'ını sağlayan Tahtalı Barajı boru hattında meydana gelen arıza büyük sıkıntı yarattı. Kentte 3 günlük su kesintisi başladı. Vatandaşlar su tankerlerinin önünde saatlerce kuyrukta beklerken ortaya çıkan manzara, 1980'li yılları hatırlattı. Halk, Başkan Tunç Soyer'e tepki yağdırdı: 20 yıldır bu sorunu çözemediniz...
- Güncel
- 25.12.2019
- Gazete
1980 model İzmir
İzmir'in içme suyu ihtiyacının yüzde 40'ını sağlayan Tahtalı Barajı boru hattında meydana gelen arıza büyük sıkıntı yarattı. Kentte 3 günlük su kesintisi başladı.
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