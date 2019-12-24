Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'e ilişkin konuları konuşmaya hazır olduğunu belirtti: Yunanistan'a Türkiye ile diyalogdan kaçınıp, Avrupa Birliği'nin kör desteğine güvenmesinin, sorunların çözümüne en büyük engeli teşkil edeceği uyarısında bulunmak istiyorum.
- Güncel
- 24.12.2019
- Gazete
Yunanistan’ı uyarıyorum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'e ilişkin konuları konuşmaya hazır olduğunu belirtti: Yunanistan'a Türkiye ile diyalogdan kaçınıp, Avrupa Birliği'nin kör desteğine güvenmesinin, sorunların çözümüne en büyük engeli teşkil edeceği uyarısında bulunmak istiyorum.
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