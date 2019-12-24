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Yunanistan’ı uyarıyorum

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'e ilişkin konuları konuşmaya hazır olduğunu belirtti: Yunanistan'a Türkiye ile diyalogdan kaçınıp, Avrupa Birliği'nin kör desteğine güvenmesinin, sorunların çözümüne en büyük engeli teşkil edeceği uyarısında bulunmak istiyorum.

Yunanistan’ı uyarıyorum
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'e ilişkin konuları konuşmaya hazır olduğunu belirtti: Yunanistan'a Türkiye ile diyalogdan kaçınıp, Avrupa Birliği'nin kör desteğine güvenmesinin, sorunların çözümüne en büyük engeli teşkil edeceği uyarısında bulunmak istiyorum.

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