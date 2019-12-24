CHP'deki 25 milyonluk 'Togo' krizi çığrından çıktı! 28 dakikada neler oldu? Eski vekil Aygün, Ankara Büyükşehir Başkanı Yavaş'a saydırdı. Yavaş da "Aygün FETÖ'cü" suçlamasını yaptı. Şu soru ise ortada kaldı: Belediye, 13 Aralık saat 16.57'de mahkemeye itiraz dilekçesi yolladı. 17.25'te de geri aldı. Peki bu 28 dakikada neler yaşandı?









Şu soru ise ortada kaldı: Belediye, 13 Aralık saat 16.57'de mahkemeye itiraz dilekçesi yolladı. 17.25'te de geri aldı. Peki bu 28 dakikada neler yaşandı?





Eski vekil Aygün, Ankara Büyükşehir Başkanı Yavaş'a saydırdı. Yavaş da "Aygün FETÖ'cü" suçlamasını yaptı.Şu soru ise ortada kaldı: Belediye, 13 Aralık saat 16.57'de mahkemeye itiraz dilekçesi yolladı. 17.25'te de geri aldı. Peki bu 28 dakikada neler yaşandı?



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