CHP'deki 25 milyonluk 'Togo' krizi çığrından çıktı! 28 dakikada neler oldu?

Eski vekil Aygün, Ankara Büyükşehir Başkanı Yavaş'a saydırdı. Yavaş da "Aygün FETÖ'cü" suçlamasını yaptı.
Şu soru ise ortada kaldı: Belediye, 13 Aralık saat 16.57'de mahkemeye itiraz dilekçesi yolladı. 17.25'te de geri aldı. Peki bu 28 dakikada neler yaşandı?
Şu soru ise ortada kaldı: Belediye, 13 Aralık saat 16.57'de mahkemeye itiraz dilekçesi yolladı. 17.25'te de geri aldı. Peki bu 28 dakikada neler yaşandı?
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