Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? 2020 yılbaşına sayılı günler kala heyecan artmaya devam ediyor. Bayramlarda ikramiye alan emekli vatandaşlarımız yılbaşında ikramiye olacak mı? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? Yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Konuyla ilgili açıklama yapılırsa haberimizde eklenecektir. 2019 yılının Aralık ayında çok büyük bir fark olmadığı takdirde işçi ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 6.65 olacak.

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