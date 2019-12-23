Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.12.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 12:29

Emeklilere si var mı? ?

2020 yılına artık bir hafta kala emekliler si alıp almayacağını merak ediyor. SSK, ve Bağkur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi var mı? Bayramlarda ikramiye alan emekli vatandaşlarımız yılbaşında ikramiye olacak mı? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 2020 yılbaşına sayılı günler kala heyecan artmaya devam ediyor. İşte var mı? ? Bu arada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki oranında yapılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken; zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak.

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? Yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? 2020 yılbaşına sayılı günler kala heyecan artmaya devam ediyor. Bayramlarda ikramiye alan emekli vatandaşlarımız yılbaşında ikramiye olacak mı? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? Yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Konuyla ilgili açıklama yapılırsa haberimizde eklenecektir. 2019 yılının Aralık ayında çok büyük bir fark olmadığı takdirde işçi ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 6.65 olacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEmeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? Yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri