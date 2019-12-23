Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 111'inci gününe girdi. Annelerden Necibe Çiftçi, "111 yıl da geçse burada bu mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızı bize vermeden buradan kalkıp gitmeyeceğiz. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle çocuklarımıza kavuşacağız" dedi.
- Güncel
- 23.12.2019
- Gazete
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