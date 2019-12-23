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annelerinin oturma eylemi 111'inci gününe girdi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan annelerinin oturma eylemi 111'inci gününe girdi. Annelerden Necibe Çiftçi, "111 yıl da geçse burada bu mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızı bize vermeden buradan kalkıp gitmeyeceğiz. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle çocuklarımıza kavuşacağız" dedi.

Evlat hasreti
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerinin oturma eylemi 111'inci gününe girdi. Annelerden Necibe Çiftçi, "111 yıl da geçse burada bu mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızı bize vermeden buradan kalkıp gitmeyeceğiz. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle çocuklarımıza kavuşacağız" dedi.

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