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  • Son Güncelleme: 22.12.2019 11:13

Af haberleri son bilgi geldi af çıkacak mı 2019

son dakika haberleri ve son durum oldukça merak ediliyor. Genel af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? Merak edilen sorular yanıt buluyor. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda gelişmeleri yakından takip eden kader mahkumları ve aileleri, yasanın çıkış tarihini araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan , 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını vermişti. Konu ile ilgili son açıklama 'den geldi. Basit hırsızlık ve taksirli suçlarla çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Peki, 22 Aralık ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Af ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte af yasası son durum...

Af haberleri son bilgi geldi af çıkacak mı 2019

Af yasasında son durum ne araştırmaları her gün binlerce vatandaş tarafından yapılıyor. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Peki, İkinci yargı paketinde son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak? İşte af yasası hakkında son haberler... MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu.

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