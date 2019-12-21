Taksiciye Senegalli yolcuya hakaretten para cezası

Havalimanı taksicilerinden Osman Keleş'in, 22 Mart'ta havalimanından aracına aldığı Senegalli turist Ousmane Alyly'e yolculuk sırasında hakaret ettiği iddiası, bu turistin telefonuyla çektiği görüntüleri emniyete teslim edip, suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Taksici Osman Keleş, 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.Qusmane Alyly, olayı kameraya çekmişti.