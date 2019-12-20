Tekirdağ'da yaşayan eski bakan Fevzi Aytekin (73), dolandırıcılara kandı. Servetini kaptırdı. Uyardı: Bugüne kadar böyle tongaya düşmedim. Aptallığıma doymayayım. Hiç olmazsa siz dikkatli olun.
Ecevit'in Çevre Bakanı Aytekin, 30 burma bilezik, 10 Cumhuriyet Altını, sekiz Beşibiryerde ile 4 Adana Seti'ni kaptırdı.
Ecevit'in Çevre Bakanı Aytekin, 30 burma bilezik, 10 Cumhuriyet Altını, sekiz Beşibiryerde ile 4 Adana Seti'ni kaptırdı.
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