Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda'nın FETÖ mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlamasına sert tepki gösterdi. Aksoy, "FETÖ'cülere oturum izni verilmesi kabul edilemez. Hollanda'daki mülteci statüsü, teröristler için suiistimal edilmiştir" ifadesini kullandı.
- Güncel
- 19.12.2019
- Gazete
Hollanda’ya FETÖ tepkisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda'nın FETÖ mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlamasına sert tepki gösterdi. Aksoy, "FETÖ'cülere oturum izni verilmesi kabul edilemez. Hollanda'daki mülteci statüsü, teröristler için suiistimal edilmiştir" ifadesini kullandı.
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