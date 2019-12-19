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Hollanda’ya FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda'nın FETÖ mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlamasına sert tepki gösterdi. Aksoy, "FETÖ'cülere oturum izni verilmesi kabul edilemez. Hollanda'daki mülteci statüsü, teröristler için suiistimal edilmiştir" ifadesini kullandı.

Hollanda’ya FETÖ tepkisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda'nın FETÖ mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlamasına sert tepki gösterdi. Aksoy, "FETÖ'cülere oturum izni verilmesi kabul edilemez. Hollanda'daki mülteci statüsü, teröristler için suiistimal edilmiştir" ifadesini kullandı.

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