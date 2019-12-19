Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Selam Tevhid kumpası davasında firari sanıklardan eski hakimler Seyfettin Mermerci, Eşref Aksu ile eski savcı Hüseyin Ayar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti. FETÖ üyeleri kumpas kurarak binlerce kişiye iftira atmıştı.
- Güncel
- 19.12.2019
- Gazete
3 FETÖ’cüye kırmızı bülten
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Selam Tevhid kumpası davasında firari sanıklardan eski hakimler Seyfettin Mermerci, Eşref Aksu ile eski savcı Hüseyin Ayar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti. FETÖ üyeleri kumpas kurarak binlerce kişiye iftira atmıştı.
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