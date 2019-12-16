Bugünkü
Takvim

Haine geçit yok

Emniyet Genel Müdürlüğü Risk Analiz Birimi Ekipleri, DEAŞ ve YPG-PKK'ya katılmak için farklı ülkelerden gelen teröristleri takibe aldı. İstanbul Havalimanı'nda konuşlandı. Terör polisinin gözle yaptığı taramayla başlayan takip, şüphelinin sorgusuyla devam ediyor.

Haine geçit yok
Emniyet Genel Müdürlüğü Risk Analiz Birimi Ekipleri, DEAŞ ve YPG-PKK'ya katılmak için farklı ülkelerden gelen teröristleri takibe aldı. İstanbul Havalimanı'nda konuşlandı. Terör polisinin gözle yaptığı taramayla başlayan takip, şüphelinin sorgusuyla devam ediyor. Pasaport incelemesiyle tamamlanıyor. Terörist olduğu belirlendikten sonra ülkesine geri gönderiliyor. Böylece 2014'ten bu yana, 7 binin üzerinde terörist yakalandı.




Terör polisi şüpheli yolcuları adım adım takip ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHaine geçit yok
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri