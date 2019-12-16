Haine geçit yok

Emniyet Genel Müdürlüğü Risk Analiz Birimi Ekipleri, DEAŞ ve YPG-PKK'ya katılmak için farklı ülkelerden gelen teröristleri takibe aldı. İstanbul Havalimanı'nda konuşlandı. Terör polisinin gözle yaptığı taramayla başlayan takip, şüphelinin sorgusuyla devam ediyor. Pasaport incelemesiyle tamamlanıyor. Terörist olduğu belirlendikten sonra ülkesine geri gönderiliyor. Böylece 2014'ten bu yana, 7 binin üzerinde terörist yakalandı.
Terör polisi şüpheli yolcuları adım adım takip ediyor.
Terör polisi şüpheli yolcuları adım adım takip ediyor.
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