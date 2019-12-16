Haine geçit yok

Genel Müdürlüğü Risk Analiz Birimi Ekipleri, DEAŞ ve YPG-PKK'ya katılmak için farklı ülkelerden gelen teröristleri takibe aldı. İstanbul Havalimanı'nda konuşlandı. Terör polisinin gözle yaptığı taramayla başlayan takip, şüphelinin sorgusuyla devam ediyor. Pasaport incelemesiyle tamamlanıyor. Terörist olduğu belirlendikten sonra ülkesine geri gönderiliyor.