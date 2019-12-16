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Dondurucu soğukta vatan nöbeti

(), yoğun kar yağışının yaşandığı doğu bölgelerinde operasyonda olan komandoların fotoğraflarını paylaştı. Aşırı kar yağışı ve soğuk, kahraman komandoları etkilemedi. Teröristlerin nefesi kesildi

Vatan nöbeti
Milli Savunma Bakanlığı (), yoğun kar yağışının yaşandığı doğu bölgelerinde operasyonda olan komandoların fotoğraflarını paylaştı. Kötü hava şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren komandolar, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bakanlık Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda, "Yuva yaptık göklere, Baş döndüren yerlere, Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağlara, El verir uzanırız mor siyah bulutlara, Ben Türk komandosuyum" ifadelerine yer verildi.



MSB Resulayn'da 10 su kuyusunun açılarak, kent sakinlerinin büyük bölümünün su ihtiyacının karşılanmaya başlandığı açıklandı. 'ın yüzde 51'lik bölümüne de elektrik verilmeye başlandığı belirtildi.

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