Dondurucu soğukta vatan nöbeti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yoğun kar yağışının yaşandığı doğu bölgelerinde operasyonda olan komandoların fotoğraflarını paylaştı. Kötü hava şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren komandolar, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bakanlık Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda, "Yuva yaptık göklere, Baş döndüren yerlere, Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağlara, El verir uzanırız mor siyah bulutlara, Ben Türk komandosuyum" ifadelerine yer verildi.
MSB Resulayn'da 10 su kuyusunun açılarak, kent sakinlerinin büyük bölümünün su ihtiyacının karşılanmaya başlandığı açıklandı. Tel Abyad'ın yüzde 51'lik bölümüne de elektrik verilmeye başlandığı belirtildi.
MSB Resulayn'da 10 su kuyusunun açılarak, kent sakinlerinin büyük bölümünün su ihtiyacının karşılanmaya başlandığı açıklandı. Tel Abyad'ın yüzde 51'lik bölümüne de elektrik verilmeye başlandığı belirtildi.
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