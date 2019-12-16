Halkbank'a olan borcu yüzünden icralık olan ve mal varlığı dondurulan Şehir Üniversitesi'nde yaprak dükümü başladı. 2015 yılı Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın üniversitenin Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa ettiği açıklandı. Sancar'ın "Şehir Üniversitesi'nin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun isteğiyle mütevelli heyetine katılmayı 2016'da kabul ettim" açıklamasını yaptığı anlaşıldı. Gazeteci Serpil Yılmaz, Sancar'ın "Son yılda sorunlar çıkınca istifa ettim" dediğini yazdı.
Nobel ödüllü Aziz Sancar, icralık olan Şehir Üniversitesi'nden istifa etti.
Nobel ödüllü Aziz Sancar, icralık olan Şehir Üniversitesi'nden istifa etti.
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