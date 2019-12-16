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, icralık olan 'nden istifa etti

'a olan borcu yüzünden icralık olan ve mal varlığı dondurulan 'nde yaprak dükümü başladı. Nobel ödüllü , icralık olan Şehir Üniversitesi'nden istifa etti.

Elveda azizim
Halkbank'a olan borcu yüzünden icralık olan ve mal varlığı dondurulan 'nde yaprak dükümü başladı. 2015 yılı Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. 'ın üniversitenin Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa ettiği açıklandı. Sancar'ın "Şehir Üniversitesi'nin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Sayın 'nun isteğiyle mütevelli heyetine katılmayı 2016'da kabul ettim" açıklamasını yaptığı anlaşıldı. Gazeteci Serpil Yılmaz, Sancar'ın "Son yılda sorunlar çıkınca istifa ettim" dediğini yazdı.



Nobel ödüllü Aziz Sancar, icralık olan Şehir Üniversitesi'nden istifa etti.

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