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ABD’den yine 100 tırlık sevkiyat

ABD ordusu PKK/ YPG'nin işgali altında bulunan Deyrizor ve Haseke bölgelerine askeri kuvvet gönderdi. 100 tırdan oluşan konvoyda pek çok akaryakıt yüklü araç da mevcut. Konvoyda personel taşıyan araçlar ve iş makineleri dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, "Suriye'den çekileceğiz" demişti.

ABD’den yine 100 tırlık sevkiyat
ABD ordusu PKK/ YPG'nin işgali altında bulunan Deyrizor ve Haseke bölgelerine askeri kuvvet gönderdi. 100 tırdan oluşan konvoyda pek çok akaryakıt yüklü araç da mevcut. Konvoyda personel taşıyan araçlar ve iş makineleri dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, "Suriye'den çekileceğiz" demişti.

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