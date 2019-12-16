ABD’den yine 100 tırlık sevkiyat ABD ordusu PKK/ YPG'nin işgali altında bulunan Deyrizor ve Haseke bölgelerine askeri kuvvet gönderdi. 100 tırdan oluşan konvoyda pek çok akaryakıt yüklü araç da mevcut. Konvoyda personel taşıyan araçlar ve iş makineleri dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, "Suriye'den çekileceğiz" demişti.

ABD ordusu PKK/ YPG'nin işgali altında bulunan Deyrizor ve Haseke bölgelerine askeri kuvvet gönderdi. 100 tırdan oluşan konvoyda pek çok akaryakıt yüklü araç da mevcut. Konvoyda personel taşıyan araçlar ve iş makineleri dikkat çekti. ABD Başkanı Trump, "Suriye'den çekileceğiz" demişti. TÜM MANŞETLER