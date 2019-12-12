Tahliye talebine ret

Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi. Sanık Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 10 Mart 2020 tarihine erteledi. Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi. Sanık Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 10 Mart 2020 tarihine erteledi.
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