2020 yılına az bir süre kala kimlik, pasaport ve ehliyet (değişim) yenileme için son gün ne zaman? Soruları ise oldukça revaçta yer alıyor. Kimliğini henüz değiştirmeyen vatandaşlara belli bir süre verilmişti. Yeni yıla sayılı günler kala kimlik değişimi yapmak isteyenler son günün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Kimlik değişimi yapılabilmesi için öncelikle Nüfus Müdürlüğü'nden randevu alınması ve kimlik değişimi ücretinin yatırılması gerekiyor. Kimlik değişimi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. Peki, kimlik, pasaport ve ehliyet yenileme randevusu nereden alınır? İşte yenileme ücretleri...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ