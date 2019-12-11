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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 17:33

Kimlik, pasaport ve ehliyet değişimi için son gün ne zaman? İşte ücretleri

Kimlik, pasaport ve ehliyet değişimi için vatandaşlar arama motorunda araştırmalarını yoğunlaştırdılar. Yeni yıla sayılı günler kala yapmak isteyenler bu işlem için son günün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Kimlik değişimi son tarih haberimizde yer alıyor. Kimlik ve k için ilk olarak randevu almanız gerekiyor. Kimlik ve ehliyet başvuruları için randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor. Kimliklerini henüz yenilemeyenler için son başvuru tarihi 2023 sonu son tarihtir, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süre bulunuyor.

Kimlik değişimi için son gün ne zaman?

2020 yılına az bir süre kala kimlik, pasaport ve ehliyet (değişim) yenileme için son gün ne zaman? Soruları ise oldukça revaçta yer alıyor. Kimliğini henüz değiştirmeyen vatandaşlara belli bir süre verilmişti. Yeni yıla sayılı günler kala kimlik değişimi yapmak isteyenler son günün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Kimlik değişimi yapılabilmesi için öncelikle Nüfus Müdürlüğü'nden randevu alınması ve kimlik değişimi ücretinin yatırılması gerekiyor. Kimlik değişimi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. Peki, kimlik, pasaport ve ehliyet yenileme randevusu nereden alınır? İşte yenileme ücretleri...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.

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