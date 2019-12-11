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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 14:32

maddeleri ve detayları! ne oldu?

yargı paketi ve haberleri vatandaşlar tarından yakından izleniyor. Af yasası ve maddeleri ise oldukça merak ediliyor. İşte, af yasası ceza indirimi bugün gelen . Özellikle af yasası kimleri kapsayacak araştırması vatandaşların gündeminde. Ceza infaz kanunundaki değişiklik teklifi ya da kamuoyundaki yaygın kullanımıyla "af yasası" ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Terör suçları, kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar ve mükerrer suçlar. kaynakları Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde İnfaz Kanunu ile ilgili bir değişiklik yer almadığına dikkat çekiyor.

11 Aralık 2. yargı paketi maddeleri ve detayları

11 Aralık 2. yargı paketi maddeleri içeriği nedir? Sorusu oldukça merak ediliyor. Af yasasında son durum ne araştırmaları her gün binlerce vatandaş tarafından yapılıyor. MHP "altı suça asla indirim yapılmayacak" talimatını geri çekmesinin ardından af yasasında son haberler merak konusu oldu. İşte af yasası hakkında son haberler... AK Parti ile MHP'nin görüşmeye başladığı infaz kanunu değişikliği ve şartlı ceza indirimi teklifi de "2. Yargı paketi" olarak değil, tek başına ayrı bir çalışma olarak değerlendiriliyor.


AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 aralık ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle Aralık ayında Meclis'e geleceğini söylemişti.

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